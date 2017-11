Eine Mure hat 50 Touristen verschüttet. Die Bergwacht, Feuerwehr, THW, Polizei, Hundestaffel und Notärzte kämpfen um ihr Leben. Zum Glück nur eine Übung. "W wie Wissen" ist exklusiv dabei, wenn am Königssee, einem der beliebtesten Touristenziele in den bayerischen Bergen, eine großangelegte Katastrophenübung stattfindet. Solch einen "Massenanfall von Verletzten" kann es bei Naturkatastrophen, bei Zugunglücken oder auch bei einem Terroranschlag geben. Ein Unfall, ein Feuer, ein Herzinfarkt: Zwölf Minuten nach dem Eingang des Notrufs sollten die ersten Retter vor Ort sein. Mit jeder Minute, die ohne Hilfe verstreicht, schwindet für das Opfer die Überlebenschance. Gerade auf dem Land wird es aber für die Retter immer schwieriger, rechtzeitig da zu sein. Und weil immer mehr Krankenhäuser und Notaufnahmen geschlossen werden, werden die Wege immer länger. Hilft es, die Retter besser auszubilden und kann der Einsatz neuer Techniken die Rettungsmaßnahmen beschleunigen? Jede Minute zählt auch, wenn es brennt: Durchschnittlich 13 Minuten überlebt ein Mensch im Rauch bei einem Wohnungsbrand, nach 17 Minuten ist es oft schon zu spät. Wie verhält man sich, wenn es in der eigenen Wohnung brennt, wie hilft man den Rettern? "W wie Wissen" ist bei einer Feuerwehrübung dabei und fragt auch: Wie geht es den Rettern, die mit dem Zeitdruck und der psychischen Belastung zurechtkommen müssen? - Großeinsatz in den Bergen - wie rettet man viele Verunglückte auf einmal?