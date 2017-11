Wissen vor acht - Zukunft - Echter Sport in virtueller Realität Heute | Das Erste | 19:45 - 19:50 Uhr | Wissensmagazin Infos

Mehr Termine Inhalt Computerspiele werden mit Bewegungsmangel verbindet. Doch ein neuartiges Spielsystem soll alle Muskelpartien beanspruchen. Wie echter Sport in virtueller Realität funktioniert, testen die Moderatoren. - Echter Sport in virtueller Realität Original-Titel: Wissen vor acht - Zukunft Laufzeit: 5 Minuten Genre: Wissensmagazin, D 2017