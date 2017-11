Eine Spionagekamera im Käse von Yasemin! Fritz Fuchs ist verblüfft über seine Entdeckung. Wird der kleine Kiosk etwa ausspioniert, und wenn ja, warum? Fritz' Ermittlungen führen ihn zunächst in eine kleine Hofkäserei. Noch ahnt er nicht, dass er einem großen Käse-Skandal auf der Spur ist. Die kleine Käserei von Doro läuft nicht gut. Nur mit einem geheimen Familienrezept kann sie sich so gerade über Wasser halten. Dazu kommt, dass Doros jüngerer Bruder Micha offensichtlich in finanziellen Schwierigkeiten steckt und kurz davor steht, einen fatalen Fehler zu begehen.