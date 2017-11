Als wäre das Leben im Hause Tabarius nicht schon turbulent genug, steht plötzlich Andreas' Vater Richard (Hansjürgen Hürrig) vor der Tür. Und das auch noch in Begleitung seiner jungen polnischen Pflegerin Ewa (Karolina Lodyga). Andreas ist ohnehin schon mit seiner Arbeit mehr als ausgelastet, und Constanze Abels (Tamara Rohloff) fuchtelt mit dem wieder ausgegrabenen Kriegsbeil. So bleibt keine Zeit für Katharina (Annika Ernst), die unter ihrem Unfall mit Christine Larsen (Julia-Maria Köhler) leidet und mit den Vorwürfen von Christines Mann Björn (Dirk Martens) zurechtkommen muss. Andreas hat große Mühe, alle Fäden in der Hand zu behalten und auch noch ein bisschen Zeit mit seinen Jungs zu verbringen. Als Richard Andreas bittet, ihn und Ewa zu trauen, bevor sie zu einer Reise nach Italien aufbrechen, kommen alte Konflikte zu Tage.