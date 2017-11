Ein Pokerturnier wurde überfallen, ein Wachmann angeschossen und das Preisgeld geraubt. Schnell sind die zwei Hauptverdächtigen gefasst, doch von der Beute und den Waffen fehlt jede Spur. Es muss einen Komplizen in dem Hotel gegeben haben. Mitten im Trubel der Ermittlungen trifft Tarik am Tatort auf seinen Onkel Cem. Als Teilnehmer am Pokerturnier hat der sich bis in die Finalrunde gespielt.