Die Doku erzählt die Geschichte der europäischen Expansion von den Wikingern bis zum Britischen Empire. Der Historiker Christopher Clark führt die Zuschauer an Ausgangspunkte des Aufbruchs wie Lissabon, Amsterdam und London. Und er begibt sich an Bord der "Endeavour", jenes Schiffes, mit dem James Cook die Südsee erforschte und Australien für Großbritannien in Besitz nahm. - Die Europa-Saga (3/6): Was uns antreibt - was wir uns nehmen