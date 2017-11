Herzstein Heute | NDR | 23:15 - 01:20 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Ein Sommer in Island: In einem öden Fischerdorf vertreiben sich zwei Jungs miteinander die Zeit. Thor (Baldur Einarsson) ist erstmals verliebt, weiß aber nicht, wie er vorgehen soll. Kristján (Blær Hinriksson) hat auch einen Schwarm, aber kein Mädchen, sondern Thor. Laufzeit: 125 Minuten Genre: Drama, IS, DK 2016 Regie: Guðmundur Arnar Guðmundsson Schauspieler: Þór Baldur Einarsson Kristján Blær Hinriksson Beta Diljá Valsdóttir Hanna Katla Njálsdóttir Rakel Jónína Þórdis Karlsdóttir Hafdís Rán Ragnarsdóttir