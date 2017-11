Tapfer oder leichtsinnig? Kati Biver trifft zufällig auf einen bewaffneten Einbrecher, der gerade den Tresor der Schmuckdesignerin Marianne Dobrinth ausgeraubt hat. Vergeblich versucht sie, ihn aufzuhalten. Nicht ohne Stolz gibt sie danach eine Täterbeschreibung ab. Killmer dagegen findet ein derartiges Manöver, außer Dienst, unbewaffnet und ohne seine Begleitung, bodenlos leichtsinnig. Das gibt er Kati auch deutlich zu verstehen. So deutlich, dass sie nur durch eine heroische Tat Killmers zu versöhnen ist: Nachdem die Aussagen von Marianne Dobrinth, ihrem Sohn Johannes und ihrem jungen Lover Tonio Berger aufgenommen wurden, lädt er Kati zum Essen ein. Es wird ein rauschender Abend. Nimmt Killmer jedenfalls an, als er am nächsten Morgen in einem Elvis-Kostüm, noch nicht wieder nüchtern und mit komplettem Filmriss, in Katis Bett aufwacht. Allein. Kati selbst ist mitsamt seinem Auto verschwunden. Nach und nach finden Killmer und Ralf heraus, dass sie im Taxifahrer Jochen Briegel den Einbrecher vom Nachmittag erkannt und die Verfolgung aufgenommen hatte. Als Briegel erschossen aufgefunden wird, wächst ihre Sorge. Endlich finden sie auch Kati, verletzt, aber am Leben. Allerdings: Wegen eines Schlages über den Kopf kann auch sie sich an die nächtlichen Geschehnisse nicht erinnern. Es gelingt den Ermittlern, Briegels Partner beim Verkauf des erbeuteten Schmucks zu stellen und festzusetzen. Durch seine Aussage verdichtet sich der Verdacht, dass ein Mitglied der Familie Dobrinth dem Einbrecher die Safekombination verraten haben muss. Johannes verdächtigt den jungen Tonio Berger. Andererseits: Auch Johannes selbst ist im Besitz der Kombination und will Tonio unbedingt loswerden. Auf der Suche nach dem Mörder konzentrieren Killmer und Kati sich nun auf die Dobrinths. Wobei Killmers Konzentration geteilt bleibt. Denn er will unbedingt verhindern, dass Kati von der Ehe erfährt, die sie beide in der Nacht eingegangen sind, spontan, aber rechtskräftig.