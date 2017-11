Postkartenpfad auf dem Darß Jörg Pagel sammelt historische Postkarten seiner Heimat, dem Darß. Etliche davon sind in einer Ausstellung zu sehen. Sieben ausgewählte Motive weisen den Weg entlang des Postkartenpfades zu markanten Punkten wie der ehemaligen Schule, den Mühlen, dem Dorfkrug oder der Werft. 2018 sollen weitere dazu kommen. Kameramuseum Beidenfleth Andreas Lorenz ist von der Technik alter Kameras fasziniert. Mehr als 2.000 funktionsfähige Fotoapparate hat der Schleswig-Holsteiner in seinem privaten Kameramuseum in Beidenfleth. Damit besitzt er eine der größten Sammlungen analoger Kameras in Deutschland. Das älteste Modell ist eine 70 Kilogramm schwere Plattenkamera von Liesegang aus dem Jahr 1859, die damals noch von einem Tischler gebaut wurde. Die "Nordtour" macht eine technische Zeitreise der analogen Fotokameras von 1895 bis 1985. Kunst und Cooles: ein Besuch auf der Fleetinsel In einem versteckten Winkel und doch mitten im Zentrum von Hamburg liegt die Fleetinsel. Der historische Gebäudekomplex zwischen Herrengraben- und Alsterfleet wäre in den 1980er-Jahren beinahe abgerissen worden. Engagierte Bürger haben das verhindert und schufen ein ganz besonderes Biotop mit Galerien und einer renommierten Kunstbuchhandlung, in die man sich "einBUCHten" lassen kann. Auch Konzerte und Cafés geben dieser Ecke in Hamburg, die man als Tourist eher zufällig entdeckt, ihr ganz eigenes Flair. Unterwegs: Segwaytour zum Leuchtturm Seit drei Jahren bietet Carsten Weißflog unterschiedliche Segwaytouren von Kühlungsborn in die Umgebung an. Über Offroadpisten geht es dann durch die Kühlung, beliebt ist die Tour hinauf zum Leuchtturm nach Bastorf. Sie ist etwa 20 Kilometer lang, führt mitten durch die Natur am Rieden entlang, über Kägsdorf nach Bastorf. Am Leuchtturm wird Rast gemacht. Dann geht es wieder zurück. Die Gruppen umfassen maximal sieben Personen. Vor dem Start gibt es einen Fahrlehrgang. Italienische Lebensfreude in Dannenberg: zu Besuch in der Bottega Di Lina Lina ist Italienerin und stammt aus Aachen. In der La Bottega Di Lina in Dannenberg (Wendland) kocht sie frische Nudelgerichte und verbreitet mediterrane Stimmung und italienische Herzlichkeit. Außerdem gibt es die Spezialitäten aus Linas Heimat auch zum Mitnehmen: Schinken, Käse, Öle und Wein. Friedhofsgeflüster: Rundgang bei Dämmerung über den Friedhof Ohlsdorf Die Wanderung mit dem gruselig klingenden Namen "Friedhofsgeflüster" ist richtig spannend. Im schwindenden Licht und zwischen den Grabstätten geht es auf leichte, lustige und anrührende Art um das Thema Tod und Sterben. Bisher gibt es drei Rundgänge mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die alle auf Alltagsgeschichten der Vorfahren basieren. Es geht um Brauchtum und Aberglaube, um Erbsen im Sarg, Totenwache, Post-Mortem-Fotografie, den Wahrheitsgehalt von Märchen und vieles mehr. Die "Nordtour" bringt ausgestattet mit entsprechendem Equipment etwas Licht in die Schatten der Vergangenheit des Ohlsdorfer Friedhofs. Wohnen bei den Insulanern: neues Übernachtungskonzept auf Wangerooge Seit der Gründung des Seebades Wangerooge im Jahre 1804 haben meist die ansässigen Wangerooger Familien den Gästen eine Herberge für die Urlaubszeit geboten. Dieser Tradition verpflichtet sieht sich die Initiative Wir-Wangerooger, ein Zusammenschluss der Insulaner, die Ferienwohnungen vermieten. Die "Nordtour" zeigt, was das Besondere am Urlaub bei Insulanern ist und erlebt, wie eine Inselbewohnerin den Gästen bei einem Dorfbummel viele Besonderheiten über das Leben auf einer Insel erzählt. Hinter dem Vorhang: Kulissenführung im Theater Schwerin Einmal hinter die Kulissen blicken, die Hauptbühne aus einer anderen Perspektive betrachten, mit dem künstlerischen Alltag in Probenräumen und Werkstätten in Berührung kommen und in die geheime Zauberwelt des Theaters eintauchen: Das ist im Staatstheater Schwerin möglich. - Italienische Lebensfreude in Dannenberg: zu Besuch in der Bottega Di Lina