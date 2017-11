In einem Elektrogeschäft in Skjak wird in letzter Zeit sehr viel geklaut. Der Ladenbesitzer glaubt, dass ein Mädchen aus dem Asylantenheim dafür verantwortlich ist und ertappt es scheinbar auf frischer Tat. Nora, die von der Unschuld des Mädchens überzeugt ist, bittet den Besitzer, seine Anzeige zurückzuziehen. Da findet sich plötzlich auch in ihrer Tasche Diebesgut. Nur mithilfe von Simon und Lars kann sie die wahren Täter entlarven. Im Asylantenheim lernt das Trio Sascha kennen. Der Chef des Heimes verrät den Kindern, dass er ein Experte für alte Schriftzeichen, sogenannte Runen, ist. Lars bittet ihn um Hilfe, denn bei der Entschlüsselung der geheimnisvollen Zeichen auf den Steinplatten sind die drei zwar vorangekommen, doch die Runen ergeben für sie noch keinen tieferen Sinn.