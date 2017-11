In der 807. Ausgabe der "NDR Talk Show" erwarten Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt folgende Gäste: Nico Rosberg, ehemaliger Rennfahrer, Formel-1-Weltmeister 2016 wurde Nico Erik Rosberg als dritter für Deutschland startender Formel-1-Fahrer Weltmeister. Wenige Tage danach beendete der damals 31-Jährige seine Karriere in der Formel 1. Seinen überraschenden Rücktritt begründete er damals sehr emotional auf Facebook; der Zeitung "Daily Mail" erzählte er später, dass er gerne mehr für seine Frau und seine Tochter da sein wollte. Nico Rosberg ist der Sohn des finnischen Formel-1-Weltmeisters Keke Rosberg, seine Mutter ist Deutsche. Aufgrund seiner beiden Staatsbürgerschaften trat er bis Ende 2003 mit finnischer und ab 2004 mit deutscher Rennlizenz an. Geboren wurde Nico Rosberg in Wiesbaden, aufgewachsen ist er in Monaco, wo er bis heute mit seiner Familie lebt. Mit der Formel 1 hat Nico Rosberg zwar abgeschlossen, aber einen Einstieg in die Formel E, der Rennklasse für Formelwagen mit Elektromotor, schließt er nicht aus. Seit 2014 ist Nico Rosberg mit Vivian Sibold verheiratet. Die gemeinsame Tochter wurde 2015 geboren. In der "NDR Talk Show" erzählt der Weltmeister von seinen Anfängen mit sechs Jahren auf der Kartbahn, seinem Leben in und mit der Formel 1, seinem Rücktritt und von seinen Zukunftsplänen. Mario Barth, Komiker Zehnmal hat er bereits des Deutschen Comedypreis bekommen. Derzeit ist Mario Barth mit seinem Programm "Männer sind bekloppt, aber sexy!" auf Tour. Darin beschreibt er in gewohnter Manier vermeintlich banale Alltagssituationen so, dass es seinen Fans die Lachtränen in die Augen treibt. Der provozierende Berliner ist nicht nur "der größte Paartherapeut der Galaxis", er spielt auch als Menschenkenner in einer Klasse für sich. Und als solcher ist er sich sicher: Ein Stück Beklopptheit macht Männer erotisch. Der Erfolg gibt ihm Recht: 600.000 begeisterte Fans beweisen, dass Barth mit seinen Thesen den Nerv der Zeit trifft. Im Laufe seiner Karriere hat er rund 3,6 Millionen Tonträger verkauft. Wolfgang Niedecken, Sänger Am Rosenmontag 1981 hat Wolfgang Niedecken einen der größten Rocksongs der deutschen Musikgeschichte geschrieben: "Verdamp lang her". Seitdem gilt der Gründer der Gruppe BAP als einer der prägendsten und kreativsten Köpfe der Musikszene. Heute ist er das letzte verbleibende Urmitglied der Kultband und längst auch als Solokünstler erfolgreich. 2012 erhielt er den ECHO für sein Lebenswerk. Nachdem ihn 2011 ein Schlaganfall komplett aus der Bahn riss, hat er sich mit Unterstützung seiner Frau Tina wieder voll erholt. Im Herbst 2017 erscheinen sein "BAP Das Logbuch der Jubiläumstour" mit tagebuchähnlichen Aufzeichnungen und auch eine neue CD. Hans Peter Korff und Christiane Leuchtmann, Künstler-Ehepaar Für das Schauspieler-Ehepaar Hans Peter Korff und Christiane Leuchtmann ist 2017 ein ganz besonderes Jahr: Im August ist der beliebte Schauspieler 75 Jahre alt geworden und zudem feiern beide ihre silberne Hochzeit. Hans Peter Korff wurde einem breiten Publikum mit seiner Rolle als Postbote Heini in der Serie "Neues aus Uhlenbusch" bekannt. Danach spielte er in "Diese Drombuschs", einer der erfolgreichsten TV-Serien der 1980er-Jahre, die Rolle des Familienvaters. Christiane Leuchtmann spielte an großen Bühnen Theater und ist eine vielbeschäftigte Hörspiel- und Hörbuchsprecherin. Christiane Leuchtmann und Hans Peter Korff, die mit ihrem gemeinsamen Sohn in Hamburg leben, sind derzeit mit ihrer szenischen Lesung "Zähne einer Ehe" unterwegs. Florian Schroeder, Kabarettist Schon mit 14 Jahren ist Florian Schroeder bei Haralds Schmidts "Schmidteinander" aufgetreten. Seitdem lassen ihn die Satire und das Kabarett nicht mehr los. Gerne und sehr gekonnt parodiert der Wahlberliner Politiker und Prominente wie etwa Angela Merkel oder Oliver Kahn. Seine bundesweiten Bühnenprogramme sind regelmäßig großartige Erfolge.