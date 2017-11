Der Hengst Bantling Boy, benannt nach dem örtlichen Adelsgeschlecht, ist die große Hoffnung der Grafschaft Midsomer beim Causton Gold Cup. Das Pferd gehört einem Syndikat aus vier Personen. Dazu gehören Bruce Hartley, Erbe des Hauses Bantling, der Arzt Dr. Osgood, die Krankenschwester Joanna Craxton und der ehemalige Gärtner Trevor Machin. Der letzte Baron Bantling hatte ihnen das Tier vermacht und verfügt, dass es nur einstimmig verkauft werden darf. Bantling Boy rechtfertigt die in ihn gesetzten Hoffnungen und gewinnt den Causton Gold Cup. Als der Millionär Sam Tate, der ein Auge auf Bruces Mutter Lady Hartley geworfen hat, dem Syndikat eine halbe Million Pfund für Bantling Boy anbietet, sind zumindest Joanna Craxton und Trevor Machin sehr in Versuchung, das Angebot anzunehmen. Dr. Osgood ist gegen einen Verkauf, ebenso wie Bruce Hartley, der sich so darüber aufregt, dass es sogar zu Tätlichkeiten kommt. Als Bruce am nächsten Morgen erschlagen im Stall aufgefunden wird, fehlt es Inspector Barnaby und Sergeant Scott nicht an Verdächtigen.