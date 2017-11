Karl liebt die Dünen, den Strand und das Meer in der einsamen Gegend, in der er mit seiner Mutter lebt. Doch wegen der Arbeit seiner Mutter müssen sie nach Kopenhagen ziehen. Die Stadt ist laut und schrill, in der Schule ist Karl mit seinem ländlichen Dialekt ein Außenseiter und wird gemobbt. Er freundet sich mit Sawsan, einem türkischen Mädchen an, deren sehnlichster Wunsch es ist, mit einem eigenen Song in einer Castingshow im Fernsehen dabei zu sein. Karl möchte auf keinen Fall nach Kopenhagen ziehen. Er lebt mit seiner Mutter in einer abgelegenen Gegend am Meer. Und er betet zu Gott, dass er hier bleiben kann. Aber seine Mutter muss wegen ihrer Arbeit in die Großstadt umziehen, und Karl muss mit. Die fremde Stadt ist laut, schrill und voll Verkehr, Menschen aus allen Kulturen bevölkern die Straßen und Geschäfte. In der Schule ist Karl mit seinem ländlichen Dialekt ein Außenseiter, und die anderen Jungs fangen an, ihn zu mobben. Gott sei Dank nimmt ihn Sawsan, ein Mädchen aus einer türkischen Familie, unter ihre Fittiche. Von ihr lernt Karl, wie man ordentlich Dänisch spricht, und was die coolen Sprüche sind. Aber auch Sawsan hat ihre Probleme. Sie wünscht sich nichts sehnlicher als mit einem eigenen Song in einer Castingshow im Fernsehen dabei zu sein. Doch ihr Vater verbietet ihr die Teilnahme. Da lässt Karl sich etwas einfallen. Bald sucht ganz Dänemark nicht nur einen Superstar, sondern auch zwei Kinder, die spurlos verschwunden sind.