X:enius - Was leisten Zoos heute? Hilfe für bedrohte Exoten Heute | Bayern | 06:00 - 06:30 Uhr | Wissensmagazin Infos

Mehr Termine Inhalt Caro Matzko und Gunnar Mergner besuchen die beiden Seekühe Mara und Zorro im Nürnberger Tiergarten und helfen dem Biologen Lorenzo von Fersen bei seiner Forschung für den Artenschutz. Gemeinsam starten sie einen Lauschangriff auf Seekühe: Sie zeichnen ihre Pfeiflaute in unterschiedlichen Situationen auf. Sollten die Pfiffe eine individuelle Sprache jeder Seekuh sein, könnte man mit Mikrofonen in freier Wildbahn ein Monitoring durchführen. Und das wäre die Grundlage für sinnvolle Rettungsprogramme. Laufzeit: 30 Minuten Genre: Wissensmagazin, D, F 2015