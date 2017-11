Anstatt Charlotte zu sagen, wo Tina liegt, warnt Nils sie vor Beatrice. Charlotte spricht ihre Schwester darauf an, lässt sich jedoch wieder um den Finger wickeln. Alicia ist die Anspannung zwischen Christoph und Beatrice nicht entgangen. Da Christoph ihr aber nicht die Wahrheit sagen will, kommt es zum Streit. Frau Westkamp beweist mit einem Brief, dass sie Rebeccas Mutter ist.