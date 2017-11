Go, Trabi, Go Heute | MDR | 20:15 - 21:45 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Ab in den Süden! Udo Struutz (Stumph) aus Bitterfeld fährt mit Frau Rita (Marie Gruber) und Tochter Jacqueline (Claudia Schmutzler) nach dem Mauerfall ins Sehnsuchtsland Italien. Schafft Klapper-Trabi "Schorsch" die Reise? Laufzeit: 90 Minuten Genre: Komödie, D 1998 Regie: Peter Timm FSK: 12 Schauspieler: Udo Struutz Wolfgang Stumph Jacqueline Struutz Claudia Schmutzler Rita Struutz Marie Gruber Herr Gamshuber Dieter Hildebrandt Bernd Amberger Ottfried Fischer Fernfahrer Diether Krebs