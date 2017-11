Alfi ist ein netter und schüchterner Junge, der bei seinen Zieheltern lebt. Eines Nachts bei Vollmond wachsen ihm überall Haare, große Ohren und ein Schwanz. Er kann nicht mehr reden, heult nur noch den Mond an. Alfie ist ein netter, schüchterner, schmächtiger blonder Junge, der bei seinen Zieheltern lebt, seit er als Baby vor der Tür der Vriends ausgesetzt wurde. Er mag Sport nicht und wehrt sich auch nicht gegen die Attacken seiner Mitschüler. Doch dann geschieht etwas Sonderbares, ja Unfassbares. In der Nacht vor Alfies siebtem Geburtstag ist es Vollmond und plötzlich beginnt sich der Junge zu verändern: Ihm wachsen überall Haare, große Ohren und ein Schwanz. Er kann nicht mal mehr sprechen, sondern nur noch den Mond anheulen und frisst ein Huhn aus Nachbars Garten. Nur Bruder Timmie kennt Alfies Geheimnis und findet es auch noch cool. Alfie ist da anderer Meinung: Nicht einmal Mama und Papa dürfen von seiner Verwandlung erfahren, denn er ist ein Findelkind. Was, wenn sie ihn verstoßen? "Alfie, der kleine Werwolf" scheint ein bisschen die holländische Antwort auf die deutsche Produktion "Der kleine Vampir." Auch hier wird ein schauriges Thema kindgerecht aufbereitet. Zumal die Sagengestalt des Werwolfs mittlerweile auch wieder sehr en vogue ist. Alfie: Ole Kroes Timmie Vriends: Maas Bronkhuyzen Vater Vriends: Remko Vrijdag Mutter Vriends: Kim van Knooten Opa Werwolf: Joop Keesmaat