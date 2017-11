Patrick verletzt Jacqueline mit seiner spontanen Reaktion auf die Babynachricht, macht das aber schnell wieder gut. Er zeigt sich der neuen Verantwortung bewusst. Er will dem Baby zuliebe kein finanzielles Risiko eingehen und auf die Ersteigerung des wertvollen Feldmann-Gemäldes verzichten. Helen hat einen großen Auftrag für den Askanierpark in Aussicht und muss dafür bis zum nächsten Morgen eine Probelieferung von 50 Cupcakes backen. Doch dann verfolgt sie das Pech: Ihre Cupcakes verbrennen im Ofen! In einem Moment großer Verzweiflung eilt Sigrid zu Hilfe und steht ihrer Freundin bei. Beide geben sich einen Ruck und reden erstmals wirklich offen miteinander. Gunter probiert zur Genesung sogar das Meditieren aus. Merle zeigt sich beeindruckt. Mit neuer Lockerheit verabreden die zwei sich zum Yoga und haben auch als Freunde Spaß zusammen. Britta grübelt darüber, warum sie sich zu Inken, die sie erst seit kurzem kennt, emotional stärker hingezogen fühlt als zu ihrer stets rational handelnden Mutter Hannelore.