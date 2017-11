Kein schöneres Fleckchen Erde ließe sich in unserem Lande denken, als in den Weinbergen von Saale und Unstrut, wenn die Trauben reifen. Victoria Herrmann und Andreas Neugeboren besuchen die heimliche Hauptstadt des hiesigen Weines, Freyburg. An allen Ecken und Häusern winden sich die Reben. Steile Weinbergterrassen schmücken ringsum die Stadt und bieten schönste Blicke. Die romantischen Keller der Winzer warten auf die neue Ernte. Die Moderatoren Victoria und Andreas schauen zur Winzervereinigung Freyburg und in die Weingüter Deckert und Pawis. Dass sich Rotkäppchen nach Freyburg verirrte, ist für die Stadt ein besonderer Glücksfall. Höhepunkt jeder Führung ist der Domkeller mit Europas größtem Cuvéefass. Hoch oben über der Stadt thront Schloss Neuenburg, eine riesige Anlage aus dem frühen Mittelalter. Ihrer Gründung geht ein Meuchelmord an Pfalzgraf Friedrich voraus. Zu Lebzeiten der Heiligen Elisabeth wurde die berühmte Doppelkapelle gebaut. Freyburg ist auch ein Mekka der Turner. Hier steht heute noch die älteste Turnhalle Deutschlands, deren Bau Friedrich Ludwig Jahn initiierte. Mit einem Museum wird dem in Freyburg verstorbenen Turnvater gedacht. - In Freyburg: Eine Reise in die Weinmetropole von Saale-Unstrut