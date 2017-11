Heiter bis tödlich - Akte Ex Heute | MDR | 15:30 - 16:20 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt Lukas Hundt und Kristina Katzer finden morgens den Metzgermeister Helmut Lehmann tot in seinem Geschäft. Bald kommt heraus, dass Lehmann seit langem mit dem Besitzer des Bioladens, Maik Schluchtenberger, streitet. Lehmann wollte seinen Laden in eine Wurstboutique verwandeln, was die Konkurrenz noch verstärkt hätte. Auch Lehmanns Frau Gabriele war von den Plänen ihres Mannes nicht überzeugt. Original-Titel: Akte Ex Untertitel: Schweinskram Laufzeit: 50 Minuten Genre: Krimiserie, D 2012 Regie: Jorgo Pappavasilliou Folge: 5 Schauspieler: Kristina Katzer Isabell Gerschke Lukas Hundt Oliver Franck Elli Katzer Rita Feldmeier Jule Katzer Anna Krajci Yvette Müller Sarah Alles Joseph Ottner Michael Greiling Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets