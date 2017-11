Der französische Unternehmer Henri nimmt auf der Autobahn Richtung Nizza zwei Mitfahrer auf: Madame Müller sowie einen namenlosen Tramper. Die drei werden auf verhängnisvolle Weise die nächsten Tage auf engstem Raum miteinander verbringen. Der französische Politiker und Großunternehmer Henri Roubier (Louis de Funes) hat in Italien ein Milliardengeschäft abgeschlossen und ist nun in seinem Straßenkreuzer über die Gebirgsautobahn nach Nizza unterwegs. Als sich ihm während eines Staus mit Madame Müller (Geraldine Chaplin) und einem namenlosen Tramper (Olivier de Funes) zwei Mitfahrer aufdrängen, ist Roubier eher ungehalten. Es dauert nicht lange, bis der Choleriker in einen Streit mit seinen Begleitern gerät. Dabei kommt das Auto von der Fahrbahn ab, stürzt einen Abhang hinunter und bleibt in einer Steilwand über dem Meer in der Krone einer Pinie hängen. Drei Tage lang ist das Trio in seinem schwankenden Adlerhorst aufeinander angewiesen. Dann gelingt es Roubier, durch eine Flaschenpost eine gigantische Rettungsaktion auszulösen - die einen wahren Katastrophentourismus nach sich zieht. "Balduin, der Sonntagsfahrer" zeigt Frankreichs Starkomiker Louis de Funes in einer Paraderolle als cholerischer Unternehmer, der sich widerwillig mit seiner Umwelt arrangieren muss. Gemeinsam mit dem Komiker liefern sich Geraldine Chaplin, die Tochter von Charles Chaplin, und Olivier de Funes, der Sohn von Louis de Funes, auf engstem Raum und in luftigen Höhen einen furiosen Schlagabtausch mit viel Slapstick und Wortwitz. Henri Roubier: Louis de Funes Madame Müller: Geraldine Chaplin Tramper: Olivier de Funes Lucienne Roubier: Alice Sapritch Müller: Hans Meyer Radioreporter: Paul Préboist Jean-Marie: Roland Armontel Enrico Mazzini: Franco Volpi Bergsteiger: Daniel Bellus Bergsteiger: Pierre Richard TV-Moderator: Pascal Mazzotti