Die 17-jährige Caro Meinhardt wird in die Sachsenklinik eingeliefert. Sie hat massiv Blut verloren und ist kaum ansprechbar. Während Kathrin Globisch die Behandlung übernimmt wird schnell klar, dass das Mädchen vor kurzem ein Baby geboren hat. Hans Peter Brenner ist alarmiert. Liegt irgendwo in der Stadt ein ungeschützter Säugling? Anscheinend fand die Entbindung ohne ärztliche Hilfe statt. Wurde das Kind geboren und hilflos zurückgelassen? Da die junge Mutter nach der OP immer noch im künstlichen Koma liegt, kann sie Brenners dringende Fragen nicht beantworten. Also macht er sich gemeinsam mit Schwester Ulrike auf die Suche. Werden sie den Säugling rechtzeitig finden? Um die Qualitätsstandards zu überprüfen, wurde ein Kliniktester in die Sachsenklinik eingeschleust. Nur Verwaltungsdirektorin Sarah Marquardt ist eingeweiht. Zunächst ist sie voller Selbstbewusstsein, was die Qualität der Sachsenklinik angeht. Was soll der Tester anderes herausfinden, als dass die Sachsenklinik perfekt ist? Als jedoch ein mit Krankenhauskeimen infizierter Putzlappen gefunden wird, muss Sarah reagieren. Gelingt es ihr und dem Personal der Sachsenklinik, die Krise in den Griff zu bekommen?