Der 100. Jahrestag der Gründung eines kleinen Fischerdorfs steht bevor. Doch von der See zieht ein Nebel auf, der die Geister ertrunkener Seeleute mit sich bringt, die Vergeltung fordern. In Antonio Bay an der felsigen Küste Nordkaliforniens bereitet man sich auf die große Feier vor. Währenddessen häufen sich plötzlich mysteriöse Ereignisse: Gegenstände bewegen sich wie von Geisterhand, Fernsehgeräte und öffentliche Telefone werden selbstständig. Unterdessen nimmt der Stadtbewohner Nick Castle die Tramperin Elizabeth mit. Während der Fahrt versagt plötzlich das Autoradio, und die Fenster des Fahrzeugs gehen ohne ersichtlichen Grund zu Bruch. Auch Stevie Wayne, die Betreiberin der lokalen Radiostation, hat ein unheimliches Erlebnis. Sie bekommt von ihrem kleinen Sohn Andy ein Stück Treibholz geschenkt. Aus diesem beginnt plötzlich Wasser zu sickern, und es erscheinen die Worte: "Sechs müssen sterben", bevor es in Flammen aufgeht. Das aber ist erst der Anfang. Auf hoher See stoßen drei Fischer in einer dichten Nebelbank auf ein führerlos treibendes Schiff - und werden bei der Erkundung des Clippers von verwesenden, zombieartigen Gestalten ermordet. Danach treibt der unnatürlich leuchtende Nebel unaufhaltsam auf die Küste zu. In Antonio Bay ahnt niemand, welch tödliche Gefahr sich darin verbirgt. Allein der alte Priester Malone weiß, wer die Untoten sind und was sie wollen. Sein Vater gehörte zu einer Gruppe von sechs Männern, die einst das Schiff eines leprakranken, reichen Mannes namens Blake mit einem falschen Leuchtfeuer in die Klippen lotsten. Alle Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Mit dem Gold aus dem Clipper gründeten die sechs Männer Antonio Bay. Nun sind Blake und seine Gefolgsleute aus ihrem nasskalten Grab auferstanden, um sich an den Nachfahren ihrer Mörder zu rächen.