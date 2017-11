Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 1 Heute | Pro7 | 20:15 - 22:45 Uhr | HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Die Rebellen haben Katniss (Jennifer Lawrence) aus der Arena gerettet, und Präsidentin Coin will nun die Heldin zur Symbolfigur für ihren Kampf gegen das Kapitol aufbauen. Katniss verweigert diese Rolle, wird zurück in ihren Distrikt geschickt und erlebt, wie Peeta zum Waffenstillstand aufruft. Um ihren Freund aus den Fängen von Snow zu retten, geht Katniss doch einen Deal mit den Rebellen ein. Original-Titel: The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 Laufzeit: 150 Minuten Genre: , USA 2014 Regie: Francis Lawrence Folge: 1 FSK: 12 Schauspieler: Katniss Everdeen Jennifer Lawrence Peeta Mellark Josh Hutcherson Gale Hawthorne Liam Hemsworth Haymitch Abernathy Woody Harrelson Effie Trinket Elizabeth Banks President Alma Coin Julianne Moore