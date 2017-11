Caroline ist sich unsicher, ob Bobby es wirklich ernst mit ihr meint. Sie wird den Eindruck nicht los, dass er immer noch an seiner Ex-Freundin hängt. Und auch Jessica sucht noch Kontakt zu Bobby. Seit Caroline mit einem halben Auge eine SMS von Jessica gelesen hat, in der sie ein Baby erwähnt, macht sie sich noch größere Sorgen. Max will der Sache auf den Grund gehen. Caroline zuliebe überredet sie Han, sich als verlobtes Paar auszugeben, das Jessica als Hochzeitsplanerin bucht.