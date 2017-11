Nach Stefan Raab stellt sich nun TV-Koch Steffen Henssler einem der fünf Kandidaten, die es in die Vorauswahl geschafft haben und die vom Publikum ausgewählt werden. In bis zu 15 Spielen messen sich der Hamburger und der oder die KandidatIn. Schlägt er oder sie den Henssler, winkt ein fetter Siegerscheck. Doch nicht nur der vermeintliche Reichtum sorgt für Druck, auch das Spielen vor einem Millionenpublikum kann man so nicht trainieren. Da ist der erfahrene Fernsehmann Henssler klar im Vorteil.