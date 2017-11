In Malvern, Arkansas, ist es im Jahr 2002 zu einem Doppelmord an Bud und Litina Matlock gekommen. Bud und Litina hatten sich in der High School kennengelernt und einige Zeit später eine Familie gegründet. Doch dem Familienglück wurde ein frühes Ende gesetzt. Am 16. November 2002 wurde Litina in ihrer Küche tot aufgefunden. Ihr Mann Bud wurde kurze Zeit später aus dem Hinterhalt erschossen.