Auf diese Talente und noch viele mehr dürfen sich die Zuschauer am kommenden freuen. Außerdem: Der 1 .Heiratsantrag in der Geschichte von 'Das Supertalent'! Eigentlich wollte Michaela Ackermann aus Zirndorf nur ihrem Freund Christian Rümler für seinen Auftritt die Daumen drücken - doch Christian holte sie gleich mit auf die Bühne, und fiel vor seiner Freundin auf die Knie... Break the Tango aus Zürich haben sich bei einem Tanzprojekt kennengelernt und schnell entschieden, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Inzwischen tritt die internationale Truppe seit 2016 gemeinsam auf. Dazu gehören die Tänzer Björn und Henry aus der Schweiz, Gil aus Mexiko, die Südkoreaner Kwangsuk und Cho und der Spanier Jonathan sowie der Sänger Luciano aus Argentinien. Ob Break the Tango die Jury mit ihrer Show aus Tanz und Gesang überzeugen kann? Dave Enns will am Samstag mit seinen Hupen für Stimmung sorgen! In Kanada geboren, lebt der Vater von vier Kindern in Kalifornien. Nach seinem Studium der Musiktheorie und Musikmanagement arbeitet Dave heute als Kantor und leitet in der Kirche den Chor, die Band und alles, was mit dem Thema Musik zu tun hat. Für "Das Supertalent" hat sich der "Hupenmann" (Dave über Dave) in einen knallorangenen Anzug geworfen, an dem insgesamt 25 Hupen an Armen und Beinen befestigt sind. Ob diese Töne die Jury erfreuen werden? Mizai Kobi (24) wurde auf der Karibikinsel Curacao geboren und lebt mittlerweile in Rotterdam. Rhythmus, Bewegung und Akrobatik lagen der exotischen Schönheit schon immer im Blut. Nach der Highschool wollte sie ihr Talent weiterentwickeln und besuchte in Rotterdam eine Zirkusschule, wo sie sich auf Luftakrobatik spezialisierte. Inzwischen kann sich Mizai ein Leben ohne Fliegen gar nicht mehr vorstellen. Leni Hein (12) aus Vaihingen ist leidenschaftliche Tänzerin - und das bereits, seitdem sie vier Jahre alt war. Seit 2013 nimmt sie auch an Tanz-Meisterschaften teil. Unterstützt wird die quirlige Schülerin dabei von ihren Eltern und Sabrina, 'der besten Tanzlehrerin der Welt', wie Leni findet. Mit ihrer Tanzlehrerin hat die 12-Jährige eine Contemporary-Performance für den Auftritt bei "Das Supertalent" einstudiert - dabei tanzt sie sonst eigentlich Hip-Hop und Videoclip-Dancing. Dieter Bohlen plaudert aus dem Nähkästchen: "Meine Tochter hat mit Ballett angefangen und ich muss immer gucken, ob sie richtig steht. Das ist anstrengender als man denkt! Die 5. Position sieht bei mir immer kacke aus." Gut, dass Leni schon ein bisschen mehr Erfahrung hat als der Pop-Titan. Ob die 12-Jährige mit ihrer Darbietung überzeugen kann? Er will die Zuschauer mit auf eine Phantasiereise nehmen: Beruflich ist Jürgen Kemper (57) aus Bottrop bereits als Coach damit erfolgreich und schenkt den Menschen- Burnout-Patienten zum Beispiel - mit seiner Mischung aus Musik, intuitiven Worten und dem richtigen Tonfall innere Ruhe. Für seinen Auftritt bei "Das Supertalent" hat er sich on top ein besonderes Outfit ausgesucht, dass zur richtigen Stimmung beitragen soll. 'Das wird nix', vermutet Bruce Darnell pessimistisch. Ob die Jury und das Supertalent-Publikum erreichbar für Jürgens Message sind? Geboren und aufgewachsen in der Slowakei, leben Daniel Spiner (31) und Andrea Buckova (28) heute beide in Wien. Die Sängerin und der Pianist arbeiten erst seit knapp zwei Monaten zusammen - eigentlich zu früh für einen ersten Auftritt, fanden die Musiker. Doch Andreas Freund war so überzeugt vom Talent der beiden, dass er das Duo kurzerhand bei "Das Supertalent" anmeldete. 'Und dann wollten wir uns dem Abenteuer auch stellen', erklärt Andrea. Auf der Supertalent-Bühne wollen sie nun mit dem Song "Ordinary World" von Duran Duran überzeugen. 'Es gibt nur zwei Möglichkeiten', vermutet Dieter Bohlen. "Entweder wird es sensationell oder richtig scheiße." Volltreffer oder Vollkatastrophe - wie wird das Abenteuer für das musikalische Duo ausgehen? "Ich bin im Zirkus geboren und aufgewachsen.