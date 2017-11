Lange Zeit war die Oder vor allem eins - ein Grenzfluss. Deutsche und Polen haben ihr den Rücken gekehrt. So hat sich entlang der Oder-Ufer eine einzigartige Pflanzen- und Naturwelt entwickelt. Auch die Orte an der Oder verändern sich, die polnische Regierung will den Strom im großen Stil ausbauen. Wir fahren auf der Oder von Breslau nach Stettin. Wir fahren auf der Oder von Breslau nach Stettin und zeigen, wie vor allem die Polen den Fluss entdecken. - Der ungeliebte Fluss - Wie Deutsche und Polen die Oder neu entdecken