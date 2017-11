Diesen Herbst erstrahlt "Willkommen bei Mario Barth" im frischen Gewand. Die Fans rufen nach mehr - Mario gibt es Ihnen! Mehr "Mann vs. Frau" - in dieser Staffel geht Mario dem Zusammenleben der Geschlechter erstmals hochwissenschaftlich auf den Grund: Deutschlands Paare berichten vor der Kamera exklusiv aus dem Beziehungs-Nähkästchen! So mag z.B. die Frage "Magst du meine Schwiegermutter?" leicht zu beantworten sein - jedoch nicht, wenn man dabei an einem Lügendetektor angeschlossen ist. Und: Partner müssen sich gegenseitig einschätzen und Begriffe aus der Mann-Frau-Welt erklären. Das kann ja heiter werden ... Mehr Mario: Natürlich ist auch wieder der Meister höchstpersönlich im schweißtreibenden Einsatz ... und diesmal ist Mario gefordert wie nie zuvor! So erklärt er nicht nur Kindern die komplizierte Welt der Erwachsenen, sondern kümmert sich auch exklusiv als Comedy-Koryphäe unter den Paartherapeuten live im Studio um Deutschlands Beziehungsprobleme! Außerdem - so viel Tradition muss sein - darf man sich auf einen neuen Versteckte-Kamera-Einsatz mit Mario und Paul Panzer freuen! Mehr gemeinsamer Spaß - mit alten und neuen Freunden des Hauses! In dieser Staffel geben sich u.a. die Ehre: Sascha Grammel, Samu Haber, Dieter Nuhr, Hendrik Duryn, Andreas Gabalier, die Ehrlich Brothers und natürlich Paul Panzer!