Die Kanzlei muss 500.000 Euro in Raten an Daniel Bienert zahlen, um eine Anzeige wegen Mandantenverrats zu verhindern. Es müssen dringend mehr Klienten her, damit Geld in die Kasse kommt. Im Kampf um das Überleben der Kanzlei akquiriert Gudrun eine große Zahl Mandanten auf der Straße, die letztendlich aber kaum Geld einbringen. Yasmin versucht, den vielen Neukunden gerecht zu werden. Ohne ihre Familie und ihr Fernstudium, das sie gerade erst begonnen hat, zu vernachlässigen. Unter dieser Belastung bricht sie zusammen. Isa von Brede übernimmt die Vertretung von Marina Bischoff, die die Partneragentur "Hopefully Love" verklagen will. Auf ihrer Webseite präsentiert die Agentur attraktive Männer aus dem gehobenen Mittelstand als Kunden, deren Biografie bunt und interessant erscheinen. Tatsächlich aber seien zu den Treffen immer wenig sympathische Langweiler erschienen, beklagt sich Marina Bischoff. Die Chefin der Agentur, Helga Landsberger, dagegen weiß, dass Frau Bischoff aufgrund ihrer herrischen Art von anderen Kunden der Agentur nur schlechte Bewertungen erhalten habe. So seien nur wenige Männer bereit gewesen, sich mit Frau Bischoff zu treffen. Markus Gellert soll den Freund seiner Ex-Frau Sylvia verteidigen. Sylvia will Professor Frank Bongerts heiraten. Der ist von seiner Doktorandin Alina Heckner wegen sexueller Nötigung angezeigt worden. Der Fall wird nicht gerade einfacher, als Gudrun herausfindet, dass es schon einmal einen Vorfall mit Bongerts an der Universität Bremen gegeben hat. Im Gericht nimmt das Verfahren dann eine ganz unerwartete Wendung.