Shary und Ralph machen heute richtig Sauerei: Sie basteln aus Kola und Kaubonbons einen wild sprudelnden Geysir, verraten die Bauanleitung für einen beruhigend plätschernden Zimmerspringbrunnen - und die Antworten auf folgende Fragen: Warum haben Tief- und Hochdruckgebiete männliche oder weibliche Vornamen? Wer Walter, Sabine, Hans oder Martha heißt, ist in bester Gesellschaft: Manchmal hört auch das Wetter auf diese Namen. Sogar verschenken kann man die Tief- und Hochdruckgebiete. Aber ist schlechtes Wetter eher weiblich oder männlich? Was ist ein Geysir? Was ist ein Hoax? Was ist eine Kaution? Was ist ein Kiteboard, und wie funktioniert es?