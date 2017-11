Was ist Zeit? Was hat es mit Gefühlen auf sich? Was bedeutet Verantwortung? Knietzsche, der kleinste Philosoph der Welt, denkt darüber nach. Als staunender Beobachter findet er knietzschige Antworten auf die großen Fragen des Lebens. Mal sind sie witzig, mal tröstlich, aber immer schlau und nie endgültig. Weil Knietzsches Blick auf die Dinge ungewöhnlich ist, eröffnet seine Weltsicht neue und erfrischende Perspektiven auf komplexe Themen. Ob Mut, Wut, Zeit, Kunst oder Verantwortung: Knietzsche weiß Bescheid, ohne besser zu wissen.