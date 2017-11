‚The Voice of Germany‘ ist eine Gesangs-Castingshow bei der, so jedenfalls das Konzept, alleine die Stimme zählen soll. Mehrere Kandidaten werden zu den sogenannten ‚Blind Auditions‘ eingeladen. In einem Studio sollen sie dem Publikum und der wechselnden Prominenten-Jury ihr Gesangstalent zeigen. Das Besondere dabei: die Jury selbst sitzt mit dem Rücken dem Kandidaten zugewandt. Anders als bei anderen Castingformaten können sich Jury und Kandidaten also nicht sehen. Der Bewerber muss die Juroren allein durch seine Stimme davon überzeugen, dass er in ihr Team gehört. Bei den darauf folgenden Liveshows bestimmen die Juroren, die auch als Coaches fungieren, zusammen mit den Fernsehzuschauern, welcher der Teilnehmer jeweils eine Runde weiter kommt. Im Finale entscheiden dann einzig die Zuschauer darüber, wer ‚The Voice of Germany‘ wird. - Blind Audition (6/9)