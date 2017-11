Greg ist zwölf Jahre alt und träumt von einem Sommer voller Abenteuer, doch sein Vater hat andere Pläne und meldet ihn in einem öden Feriencamp an. Doch dort läuft einiges schief, so dass Greg einem blauen Augen davonkommt und sich mit seinem Freund Rupert amüsieren kann. Leider kreuzt schnell ein neuer Spielverderber auf - Gregs gemeiner Bruder Roderick.