The Isle of Wight - Portrait of the Queen's Isle Morgen | ARD ALPHA | 10:00 - 10:30 Uhr | Reportage Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Landschaftsporträt der britischen Insel in englischer Sprache Seit Generationen strömen stadtmüde Londoner zur nahen Isle of Wight vor der englischen Südküste. Queen Victoria eröffnete den Reigen, als sie dort vor rund 200 Jahren ihren Zweitwohnsitz erbauen ließ. Die 20 km breite und 35 km lange Insel bietet heute jedem etwas: prestigeträchtige Segelregatten für Yacht-Kapitäne, Spielarkaden für die Jugend, weiße Kreidefelsen und ausgedehnte Sandstrände für Naturliebhaber, reetgedecke Häuschen zwischen sattem Grün für Spaziergänger und Hobbymaler, spektakuläre Urweltfunde für Geschichtsbegeisterte. Denn die Isle of Wight gilt auch als kondensiertes Geschichtsbuch Englands, findet man hier doch Spuren von Dinosauriern, Steinzeitkulturen, Römern, diversen englischen Königen, weltberühmten Künstlern und adligen Sommerfrischlern. Der Film von Beate Kuhn und Marc Delestre lädt zu einem Besuch auf der "Insel der Königin" ein und wird in englischer Sprache ausgestrahlt. Laufzeit: 30 Minuten Genre: Reportage, D Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets