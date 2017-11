Masters of the Universe Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:25 Uhr | Fantasyfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Der unheimliche Lord Skeletor greift zusammen mit Evil-Lyn nach der Macht über das Universum. Nur He-Man wagt es, dem Bösewicht entgegen zu treten. Doch bei seinem Versuch, Skeletors Energie zu bannen, landet er mit seinen irdischen Helfern Julie und Kevin in einer kleinen Stadt in Nordamerika. Laufzeit: 130 Minuten Genre: Fantasyfilm, USA 1987 Regie: Gary Goddard FSK: 12 Schauspieler: He-Man Dolph Lundgren Skeletor Frank Langella Evil-Lyn Meg Foster Gwildor Billy Barty Julie Winston Courteney Cox Kevin Robert Duncan McNeill