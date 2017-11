Mit der FIA World Endurance Championship (WEC) präsentiert SPORT1 in dieser Saison eine weitere Top-Rennserie in seinem "Home of Motorsport". In der FIA WEC gehen seit 2012 Le-Mans-Prototypen (LMP) und Gran Turismos (GT) an den Start. Das Teilnehmerfeld ist in vier Kategorien (LMP1, LMP2, LMGTE Pro und LMGTE Am) unterteilt. Neben dem amtierenden Weltmeister Porsche sind die Hersteller Toyota, Aston Martin, Ferrari und Ford vertreten. Gefahren wird an insgesamt neun Rennwochenenden auf den weltweit bekanntesten Rennstrecken. Mit Ausnahme der 24 Stunden von Le Mans werden bei der Langstrecken-WM ausschließlich 6-Stunden-Rennen absolviert, dabei teilen sich drei Piloten jeweils ein Cockpit. Zur vorletzten Saisonstation steht das 6 Stunden-Rennen in der chinesischen Metropole Shanghai auf dem Programm.