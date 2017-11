Im TV-Format "Gillette World Sport" werden Sportarten in all ihrer Präzision vorgestellt. Im Fokus stehen dabei bekannte Athletinnen und Athleten aus den verschiedensten Disziplinen. Egal ob Fußball, Motorsport, Tennis oder Extremsport, in jeder Sportart macht Präzision den UnterschieIm wöchentlichen TV-Format "Gillette World Sport" auf SPORT1+ werden Sportarten in all ihrer Präzision vorgestellt. Im Fokus stehen dabei bekannte Athletinnen und Athleten aus den verschiedensten Disziplinen. Egal ob Fußball, Motorsport, Tennis oder Extremsport, in jeder Sportart macht Präzision den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage aus. Wo diese maßgeblichen Unterschiede liegen, zeigt "Gillette World Sport" in der wöchentlichen Sendung. Teil dessen sind alle Bereiche der jeweiligen Sportart: vom Training über die eingesetzte Technologie bis hin zur modernsten Wissenschaft.d zwischen Sieg und Niederlage aus. Wo diese maßgeblichen Unterschiede liegen, zeigt "Gillette World Sport" in der wöchentlichen Sendung. Teil dessen sind alle Bereiche der jeweiligen Sportart: vom Training über die eingesetzte Technologie bis hin zur modernsten Wissenschaft.