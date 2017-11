Maria und Waltraud treffen sich zum Schwangerschaftsturnen, zu dem Maria auch Simon mitbringt. Derweil flirtet Caro im Vorzimmer mit Doktor Heldt, der von existenziellen Sorgen geplagt wird: Er wird mit einem Video von Bertrams Datenstick erpresst. Nach dem Turnen beichtet Caro Waltraud etwas, das sonst niemand weiss. Hadrian wird fristlos entlassen und hat eine Begegnung der besonderen Art. Als er zu später Stunde sturzbetrunken mitten auf der Strasse zuerst Georg und dann Bertram trifft, der gerade aus Helgas Wohnung den Datenstick entwendet hat, fängt er eine Schlägerei an. Am nächsten Morgen findet Caro Hadrian und Georg komatös im Wohnzimmer liegen. In Hadrians Hand entdeckt sie den Datenstick. Als sie den Inhalt sieht, verschwindet sie schnell. Abtauchen möchte auch Bertram, denn er weiss, was der Verlust des Sticks für ihn bedeuten kann. Sabine möchte ihn begleiten. Doch dann läutet es an der Türe.