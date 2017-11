Wickie tritt als Küchenjunge in die Dienste der Franken. Die Vorbereitungen für ein großes Fest sind in vollem Gange. Als Wickie erfährt, dass eine Gruppe von Spaßmachern eingetroffen ist, sieht er seine Chance gekommen: Er sperrt die Gruppe in einen Lagerraum ein und nimmt ihnen die Kleidung ab. Die Wikinger können als Hofnarren verkleidet entkommen.