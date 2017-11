Seit drei Monaten sind Laura (Julia Stinshoff) und Alexander (Oliver Boysen) ein glückliches Paar. Die aufstrebende Modedesignerin und der Junior-Chef einer traditionsreichen Trachtenmanufaktur scheinen wie gemacht für eine gemeinsame Zukunft. Als Laura in Alexanders Sachen einen Verlobungsring entdeckt, ist sie überzeugt, dass er das gemeinsame Wochenende auf dem Anwesen seiner Familie nicht nur nutzen will, um sie seinen Eltern vorzustellen, sondern auch, um ihr einen Heiratsantrag zu machen. Die Vorfreude wird allerdings schon bei der Ankunft auf dem Landgut der Eltern getrübt: Während Alexanders Vater Klaus (Peter Prager) sie mit offenen Armen empfängt, macht seine Mutter Elvira (Gudrun Landgrebe) aus der Skepsis gegenüber der "Neuen" ihres Sohnes keinen Hehl. Die standesbewusste Unternehmergattin, die in wenigen Tagen ihren 40. Hochzeitstag mit einem rauschenden Fest begehen wird, scheint die wenig begüterte Laura als nichtiges Abenteuer ihres Sprösslings zu betrachten. Ohnehin sähe sie es am liebsten, wenn der sich wieder mit seiner vermögenden Exfreundin Susanne (Eva Klemt) versöhnen würde. Aus diesem Grund hat Elvira diese ebenfalls übers Wochenende eingeladen. Kaum angekommen, versucht die blasierte Susanne, erneut Alexanders Zuneigung zu gewinnen, obwohl sie es war, die zuvor die Beziehung beendete. Zugleich nutzt sie jede Gelegenheit, um ihre Nebenbuhlerin mit herablassenden Bemerkungen zu verunsichern. Die Situation wird für Laura nicht einfacher, als überraschend ihre Mutter Maria (Andrea Eckert) auftaucht. Die lebenslustige Weltenbummlerin hat ihren wesentlich jüngeren Liebhaber Anton (Stefano Bernardin) im Gepäck - den die konservativen Steinbrücks prompt für ihren Sohn halten, ein Missverständnis, das Laura zunächst lieber nicht aufklärt. Schon bald aber droht ihr das familiäre Versteckspiel über den Kopf zu wachsen. Derweil zeigen Susannes Intrigen und Elviras Sticheleien allmählich Wirkung: Die verunsicherte Laura beginnt, an Alexanders Zuneigung und Aufrichtigkeit zu zweifeln. Auf steinigen Wegen in den siebten Himmel: In dem romantischen Familienfilm "Lilly Schönauer - Liebe mit Hindernissen" muss sich Julia Stinshoff als sympathische Modedesignerin gegen die Standesdünkel ihrer künftigen Schwiegermutter und die Intrigen ihrer Vorgängerin zur Wehr setzen - kein leichtes Unterfangen, wenn gleichzeitig die eigene Mutter mit ihrem jungen Lover für Wirbel sorgt. Den sensiblen Traummann und Spross einer Trachtenmodedynastie spielt Publikumsliebling Oliver Boysen. Außerdem mit dabei: Gudrun Landgrebe als kühle Familienmatriarchin, Eva Klemt als gerissene Exfreundin und Andrea Eckert als Lauras quirlige Mutter.