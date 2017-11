Mitte 60 und kein bisschen weise: So ähnlich könnte man den Wiener Promiarzt Dr. Anton "Toni" Bucher (Fritz Wepper) beschreiben. Mit Witz und Charme bezirzt er die Damenwelt, an eine feste Beziehung jedoch ist für den lässigen Lebemann seit dem Tod seiner geliebten Frau nicht mehr zu denken. Alle paar Wochen hat er eine neue Schönheit an seiner Seite. Seine aktuelle Eroberung heißt Emma (Eva-Maria Grein von Friedl), ist bildhübsch, Amerikanerin und gerade einmal halb so alt wie er. Allerdings hat sie sich auf eine längerfristige Beziehung mit ihrem Toni eingestellt. Ein gemeinsamer Urlaub am Wolfgangsee soll der jungen Romanze, sehr zu Tonis Unbehagen, ein solides Fundament geben. Bei der Ankunft im gebuchten Feriendomizil erwartet die beiden jedoch eine unwillkommene Überraschung: In der Badewanne liegt ein wildfremder Mann, die Sonnenterrasse wird von einer ebenfalls unbekannten Dame okkupiert. Nach dem ersten Schreck stellt sich heraus, dass die idyllische Villa versehentlich ein zweites Mal vermietet wurde, und zwar an die Kochbuchautorin Julia (Gila von Weitershausen) und deren Vater, den rüstigen Pensionär Arthur (Ernst Stankovski). Da wegen der Festspielsaison sämtliche Unterkünfte ausgebucht sind, bleibt den vieren keine Wahl: Sie müssen sich das Feriendomizil teilen. Vor allem zwischen Toni und Julia lassen Reibereien nicht lange auf sich warten. Nur mit Mühe können Arthur und Emma die beiden Streithähne im Zaum halten. Während eines versöhnlichen Ausflugs zum See eilt das ungleiche Quartett einem verunglückten Wassersportler zur Hilfe: Der gut aussehende Alexander (Mike Galeli), Besitzer eines Tapas-Restaurants, erweist sich als riesiger Fan von Julias Kochbüchern und beginnt, seinem Idol den Hof zu machen. Und siehe da - auf einmal wird Toni eifersüchtig. In seiner Eitelkeit gekränkt, versucht der alternde Frauenheld auf Teufel komm' raus, seinen jungen Rivalen auszustechen. Dabei zeigt er überraschend viel Herz, und Julia stellt fest, dass sich hinter Tonis selbstgefälliger Attitüde ein verletzlicher und sensibler Mensch verbirgt, der mit seinen Frauengeschichten vor allem die Trauer über den Verlust seiner Frau vergessen will. Dennoch fällt es den beiden zunächst nicht leicht, sich ihre Gefühle einzugestehen. Die schwungvolle Komödie "Alles außer Liebe" erzählt von einem alternden Frauenhelden, der während eines Urlaubs mit seiner zu jungen Freundin unverhofft die große Liebe trifft. Fritz Wepper und Gila von Weitershausen bilden ein wunderbar temperamentvolles Traumpaar, das erst nach einigen Widrigkeiten zueinanderfindet; in weiteren Rollen Ernst Stankovski als genussfreudiger Senior, Eva-Maria Grein von Friedl als quirlige Geliebte und Mike Galeli als charmanter Restaurantbesitzer.