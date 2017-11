Es hat so viel zu bieten, das Zellertal. Doch wissen viele nicht, wo es liegt. Manche verwechseln es mit dem Zillertal in Tirol, andere suchen es in Oberbayern, wo es auch ein Zellertal gibt. Doch das Zellertal in Rheinland-Pfalz, zwischen Donnersberg und Worms, auf der Grenze zwischen der Pfalz und Rheinhessen, kennen nur wenige. Die Sendung begibt sich auf eine Zeitreise durch die Region.