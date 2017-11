In letzter Sekunde konnten der Ingenieur Harald Berger und die Tempeltänzerin Seetha den Häschern des eifersüchtigen Maharadscha Chandra entwischen. In der Wüste geraten sie jedoch in einen schweren Sandsturm, der Tod scheint ihnen sicher. Nachdem sie von einer Karawane gerettet wurden, finden die Liebenden in einem ärmlichen Dorf Unterschlupf. Aber die Sicherheit währt nicht lange: Durch den Hinweis eines Verräters kann Chandras Bruder, Fürst Ramigani, sie aufspüren und in seine Gewalt bringen. Er lässt Harald einsperren und für tot erklären. Haralds besorgte Schwester Irene und ihr Mann Walter ahnen allerdings, dass das eine Lüge ist, und versuchen, ihn auf eigene Faust zu finden. Seetha wird in der Zwischenzeit zu Chandra gebracht, der sie trotz ihrer Flucht heiraten will nur um sie danach in einem eigens errichteten, riesigen Grabmal lebendig zu begraben. Am Tag der prunkvollen Zeremonie spitzt sich die Lage dramatisch zu: Ramigani und seine Gefolgsleute starten ihren Putsch, während Harald aus seinem Verlies entkommen kann. Ein letztes Mal treffen alle Kontrahenten aufeinander. "Das indische Grabmal" setzt die Geschichte von "Der Tiger von Eschnapur" fort. Meisterregisseur Fritz Lang inszenierte die packenden Abenteuerfilme nach seiner Rückkehr aus dem amerikanischen Exil.