Mascha und der Bär Heute | KiKa | 06:15 - 06:30 Uhr | Animationsserie Infos

Das Erntefest steht vor der Tür. Alle Waldbewohner freuen sich zwar sehr auf das Fest, aber die Kostümpflicht stellt sie vor ein großes Problem. Da hat Mascha eine geniale Idee! Mit ein bisschen Magie verwandelt sie sich in eine Fee und zaubert allen tolle Kostüme und einen festlichen Ballsaal. Doch schon um Mitternacht erlischt der Zauber und alle Kostüme verwandeln sich in riesige Kürbisse. Original-Titel: Masha & The Bear Untertitel: Erntefest Laufzeit: 15 Minuten Genre: Animationsserie, RUS 2015 Regie: Denis Cherviatsov Folge: 24