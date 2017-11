Betty versucht die Gründe für Dr. Behrings andauernde Midlife-Crisis zu verstehen. Sie erfährt durch Lizzy von Behrings Gefühlen für ihre Vorgängerin auf der Station, Betty Dewald. Zudem hat Betty genug davon, dass Holger sich ständig vor der Arbeit drückt. Gemeinsam hecken die Schwestern einen Plan aus, der Holger am Ende sogar um Arbeit betteln lässt. Yannick versucht unterdessen weiterhin, Ava zu beeindrucken. Auf der Station kümmern sich Betty und Dr. Behring um den schüchternen und etwas scheuen Klaus Kleemann, der nach einem eigentlich harmlosen Unfall unbedingt in der Klinik bleiben möchte. Sein neuer Chef, Patrick Imhoff, hält große Stücke auf ihn, doch Klaus scheint es nicht eilig zu haben, zur Arbeit zurückzukehren. Betty fragt sich, was hinter Kleemanns merkwürdigem Verhalten steckt. Nicola Eckart kommt unterdessen in die Klinik, weil sie auf dem Weg zu einem Blind Date angefahren wurde. Der Unfallverursacher ist geflüchtet, und es gibt keine Hinweise. Für Nicola heißt das: kein Traummann, sondern Klinik und Knie-Operation. Doch dann lernt sie den ebenfalls gerade eingelieferten Patienten Jakob Trapp auf der Aufnahmestation kennen und fühlt sich zu ihm hingezogen. Doch schon bald werden ihre aufkeimenden Gefühle auf eine harte Probe gestellt.