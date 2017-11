Olivias Freund Tarik wird Zeuge am Mord des Fitnessstudio-Betreibers Sven Brehme. Der Bodybuilder war erfolgreicher Videoblogger und galt als Star der Szene. Als erste Ermittlungen ergeben, dass Brehme illegal mit Steroiden handelte und nicht das erste Todesopfer unter den Bodybuildern war, beginnt Olivia im Alleingang undercover zu ermitteln. Dabei gerät nicht nur die Freundin des Sportlers, Karina, in ihr Visier. Getarnt als Neukundin des Fitnessstudios trifft Olivia auf den Trainer Ercan, den sie tatsächlich zu einem Deal überreden kann, um ihn zu überführen. Doch ihre Tarnung droht aufzufliegen, als Tarik aus Eifersucht beginnt, sich plötzlich in die Ermittlungen einzumischen.