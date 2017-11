Verbrechensbekämpfung mit dem TV, das war das Anliegen von Eduard Zimmermann, als er die Sendung 1967 auf den Bildschirm brachte. Der Film erzählt von der Arbeit hinter den Kulissen und zeigt, wie ein Fall in die Sendung kommt, welche Fälle mit ihrer Hilfe gelöst wurden und warum sie so lange umstritten in der Gesellschaft war.