Zwei Frauen und ein und derselbe Ehemann: Ein Fall, der gefährlich enden kann. Als Dienststellenleiter Aschenbrenner auch noch eine dritte Ehefrau mit ihren Nebenfrauen konfrontiert, rauscht diese mit einer Pistole davon. In der Polizeiwache behaupten zwei Frauen, die einzig rechtmäßige Angetraute von Vittorio D'Amore zu sein. Mithilfe der "Italian Connection" im Lokal Principe organisiert Star-Figaro Bonzo recht schnell die Nummer von Vittorio. Zur großen Überraschung aller meldet sich noch eine dritte Ehefrau, die ihrem untreuen Gatten den Garaus machen will. Gerade noch rechtzeitig stellt sich Dienstellenleiter Thomas Aschenbrenner dem Bigamisten und seiner enttäuschten Frau in den Weg. Thomas' Mama Inge schwebt auf Wolke sieben. Die Wohngemeinschaft mit Ulrich Müd macht sie glücklich. Und Inge kann auch Rosi beruhigen. Rosi, die obdachlos gewordene Mittfünfzigerin, die im Sunset ziemlich lautstark den guten alten Achtzigern nachtrauert, als sie noch das begehrteste Girl in der Fantraube rund um die Band Münchner Freiheit war. Temporeich und humorvoll schildert "Monaco 110" das Mit- und Gegeneinander in einer Polizeiwache im Münchner Osten. Besonderen Charme beziehen die zuweilen skurrilen, aber immer liebenswürdig bayerischen Geschichten aus dem Verhältnis zwischen der Polizeihauptmeisterin Inge Aschenbrenner und ihrem Sohn Thomas, der gleichzeitig auch der Dienststellenleiter ist. 6 Teile; wöchentlich